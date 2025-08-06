La Ruta 32 volvió a colapsar este miércoles tras fuertes derrumbes en el kilómetro 28, cerca del peaje de Río Frío, donde varios conductores quedaron atrapados por horas entre el material caído y las “cataratas” formadas por las lluvias.

Mientras la Policía de Tránsito mantiene el cierre preventivo, decenas de camioneros y viajeros enfrentan una noche a la intemperie, algunos optando por dormir en sus vehículos.

Algunos conductores relataron a Noticias Repretel que, llevaban 4 horas de viaje cuando toparon con el cierre, obligándolos a buscar alternas como la Ruta 10, ya saturada de tráfico.