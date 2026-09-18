¡Transformers en acción! Conozca a estos personajes

José Miguel Duarte presenta a los Transformers que participarán en el festival de comidas del fin de semana.

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Los Transformers llegan al festival de comidas para celebrar el fin de semana con acción y mucho sabor, acompañados de una oferta gastronómica que incluye hot dogs y gelatos para toda la familia.

José Miguel Duarte presenta a estos personajes y explica cuáles son, cuánto miden, de qué material están hechos y en qué actividades participan.

Además, Fernando Camero trae los tipos de perros calientes que ofrecen y cuál es el más pedido, mientras Carlos Hidalgo presenta los sabores de gelatos disponibles, describiendo cada uno para que el público se anime a visitar el evento y disfrutar de una experiencia completa. 