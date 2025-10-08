La transformación de cáscaras de banano en biol representa un método eficiente para convertir desechos orgánicos en fertilizante líquido concentrado, rico en potasio y otros nutrientes esenciales para las plantas.

Este abono natural supera al compost tradicional en velocidad de elaboración y entrega resultados visibles en cultivos como hortalizas y plantas ornamentales, que responden con crecimiento vigoroso y floración abundante.

La práctica reduce significativamente los residuos domésticos mientras evita el uso de productos químicos, promoviendo así una agricultura sostenible y accesible para cualquier hogar.