Un fuerte estallido sorprendió a varios conductores en Sarapiquí este jueves, cuando un transformador eléctrico explotó en plena vía pública durante una intensa lluvia.

El estallido generó alarma entre quienes se encontraban cerca, ya que fue acompañado de un fuerte estruendo y una descarga de chispas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

El incidente ocurrió en medio de fuertes lluvias que han afectado la zona en las últimas horas, lo que podría haber contribuido a la falla del equipo eléctrico.

Autoridades llegaron al lugar para controlar la situación, realizar reparaciones y garantizar la seguridad. Las autoridades piden precaución durante condiciones climáticas extremas.