Tramitan rebaja de hasta 30 colones en autobuses de todo el país

Propuesta está en consulta pública.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) tramita una propuesta para reducir entre 10 y 30 colones las tarifas del 18% de los autobuses en todo el país.

La rebaja estaría relacionada con factores como el tipo de cambio, el precio de los combustibles y los salarios.

También analizan tarifas de taxis

ARESEP también analiza posibles ajustes en las tarifas de los taxis rojos y de los vehículos que operan en el aeropuerto Juan Santamaría.

¿Qué falta para que se apruebe?

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La propuesta está en consulta pública, proceso que finalizará el próximo 24 de agosto.

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