Tramitan rebaja de hasta 30 colones en autobuses de todo el país

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) tramita una propuesta para reducir entre 10 y 30 colones las tarifas del 18% de los autobuses en todo el país.

La rebaja estaría relacionada con factores como el tipo de cambio, el precio de los combustibles y los salarios.

También analizan tarifas de taxis

ARESEP también analiza posibles ajustes en las tarifas de los taxis rojos y de los vehículos que operan en el aeropuerto Juan Santamaría.

¿Qué falta para que se apruebe?

Le puede interesar: (FOTOS) Taxi se vuelca y cae dentro de enorme hueco en San José

La propuesta está en consulta pública, proceso que finalizará el próximo 24 de agosto.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Noticias Grupo Repretel.