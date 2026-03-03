Un tráiler con matrícula hondureña derribó dos postes del tendido eléctrico en San Sebastián durante la madrugada de este martes, dejando sin electricidad a aproximadamente dos mil vecinos del sector y provocando el cierre total de una de las vías principales.

El incidente se registró a eso de las 3:15 a.m., cuando el vehículo pesado pasó por la zona y se incrustó con su cabina en el cableado que estaba especialmente bajo, arrancando tanto los cables como los postes.

Vecinos afectados relataron que desde la tarde del lunes se habían reportado cables caídos tras el paso de otro camión, y aunque una empresa realizó un arreglo temporal con gasas, este falló durante la noche.

La CNFL desplegó dos cuadrillas con 12 a 15 personas para sustituir los postes, mientras los vecinos enfrentan sin internet, sin cable y sin teléfono.