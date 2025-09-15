Un tráiler derribó el tendido eléctrico en el sector de Barrio Cuba, provocando el cierre total del paso hacia los Hatillos y obligando a desvíos vehiculares.

Aunque el Cuerpo de Bomberos descartó heridos tras el accidente, el cableado quedó enganchado en el contenedor del vehículo, requiriendo la intervención de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Dado que hoy es día feriado, el flujo vehicular es menor, lo que minimiza el congestionamiento en esta vía alterna clave cerca de la Municipalidad de San José.