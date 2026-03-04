Tráiler quedó completamente destruido luego de un violento accidente en Ruta 32

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un tráiler quedó completamente destruido la noche de este martes tras estrellarse violentamente contra las barreras de seguridad en la Ruta 32, a la altura de Espavel de Matina, en un accidente que obligó al cierre total del paso en sentido San José-Limón durante varias horas.

El conductor, un hombre de nacionalidad hondureña, viajaba a alta velocidad y habría perdido el control del vehículo pesado impactando contra las vallas de concreto, cada una de aproximadamente tres toneladas, que estaban colocadas como medida de protección ante la constante caída de material de un paredón en la zona.

La Cruz Roja atendió al herido en el lugar y lo trasladó con diversas lesiones producto del fuerte impacto, aunque las autoridades de Tránsito calificaron como “un milagro” que no hubiera víctimas mortales. El exceso de velocidad y el desconocimiento de la vía serían los factores que contribuyeron a este violento choque.