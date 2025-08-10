Una nueva víctima de violencia estremeció este domingo al país, cuando agentes de la Fuerza Pública localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en la comunidad de Blanquillo, en Oreamuno de Cartago.

El hallazgo ocurrió pasadas las 9:00 a.m. tras una alerta recibida por oficiales de la Fuerza Pública, quienes, al llegar al sitio, confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales y tenía una herida por arma blanca en el abdomen.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Delegación Regional de Cartago, se hicieron cargo de la escena, la cual fue asegurada de inmediato. Según la información preliminar, la fallecida fue identificada como una joven de apellido Solano, de 31 años de edad.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y continuar con las diligencias que permitan esclarecer lo sucedido.