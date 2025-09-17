Un fatal accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles 17 de setiembre en la Autopista General Cañas, cuando un hombre perdió la vida en circunstancias insólitas.

¿Dónde sucedió el hecho?

El hecho se registró en el sentido Alajuela-San José, aproximadamente 500 metros antes del cruce de La Sabana, frente al Monumento del Agua.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la versión preliminar, la víctima, identificada como un hombre de apellido Badilla, de 63 años, se bajó de su vehículo para orinar a un lado de la carretera.

Sin embargo, al intentar regresar al carro fue impactado por otro automotor que circulaba en la vía. El golpe fue tan fuerte que murió en el sitio.

Presencia de autoridades

La Fuerza Pública y la Policía de Tránsito se hicieron presentes de inmediato para resguardar la zona y atender la emergencia. El cuerpo del hombre fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.