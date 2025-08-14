Lo que parecía una tarde normal en el sector de Manuel Antonio se convirtió en escenario de una tragedia, luego de que un hombre de aproximadamente 37 años falleciera tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba en una construcción.

El suceso fue reportado a las 3:02 p.m. de este jueves 14 de agosto. De inmediato, la Cruz Roja Costarricense se movilizó al sitio, donde encontraron al hombre, siendo atendido por un médico privado que ya se hallaba en el lugar.

Pese a los esfuerzos, el médico confirmó que la víctima no presentaba signos vitales, declarándolo fallecido en la escena.

Según versiones preliminares, el hombre se encontraba a una altura de aproximadamente dos metros o más al momento del incidente. Aparentemente, habría hecho contacto con una fuente de electricidad mientras realizaba alguna labor en la estructura.

Las autoridades ya investigan las causas exactas del hecho, mientras que la comunidad se encuentra conmocionada por lo sucedido.

Noticia en desarrollo.