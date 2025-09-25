El tráfico de armas hacia Costa Rica se convirtió en una amenaza creciente. La mayoría de los arsenales provienen de Estados Unidos y México, y llegan al país mediante un sistema de trueque de drogas por armas, lo que fortalece a las estructuras criminales locales.

Drogas que suben, armas que bajan

De acuerdo con investigaciones recientes, la cocaína que sale de Costa Rica hacia el norte se paga con armas que ingresan desde el norte al sur. Este flujo ilícito alimenta el mercado negro de rifles de asalto, pistolas automáticas y hasta fusiles de guerra, superando en poder de fuego a las autoridades policiales.

Impacto en la violencia

Según el Organismo de Investigación Judicial, ocho de cada diez homicidios en el país se cometen con armas de fuego. Expertos advierten que esta dinámica explica el aumento de los homicidios dolosos, que este año podría alcanzar cifras récord. Además, entre 2016 y 2024 ingresaron más de 82 millones de municiones al país, según un informe de la Universidad Estatal a Distancia.

Un reto de seguridad nacional

Especialistas en criminología señalan que Costa Rica ha quedado atrapada en esta peligrosa cadena de intercambio, donde los carteles mexicanos y el mercado estadounidense nutren de armas al crimen organizado local. También alertan que los grupos criminales ya cuentan con fusiles AK, M16, AR-15 e incluso granadas de fragmentación, un arsenal que supera en poder al de la policía.

Llamado a reforzar controles

Los expertos coinciden en que es urgente reforzar los controles fronterizos en puntos estratégicos como Peñas Blancas y Las Tablillas, además de estrechar la cooperación con países vecinos, para frenar el flujo de armamento que amenaza la seguridad del país.