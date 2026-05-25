China creó dispositivo que traduce ladridos de los perros con un 95% de precisión

Muchas personas han imaginado alguna vez poder entender exactamente qué quiere decir su perro o su gato cuando ladra o maúlla. Ahora, esa idea podría estar más cerca de convertirse en realidad gracias a PettiChat, una innovadora herramienta desarrollada por una startup china que utiliza Inteligencia Artificial para traducir sonidos y comportamientos de las mascotas.

El sistema promete interpretar necesidades básicas y emociones de los animales, permitiendo que frases como “Tengo hambre”, “Quiero jugar” o “Necesito salir” dejen de ser simples suposiciones para los dueños.

Así funciona PettiChat

La plataforma trabaja mediante un avanzado sistema de aprendizaje automático que analiza diferentes señales emitidas por perros y gatos.

La IA estudia:

Los ladridos y maullidos.

El tono y frecuencia de las vocalizaciones.

Los movimientos corporales y expresiones.

El comportamiento general de la mascota.

Toda esa información es comparada con una enorme base de datos que contiene más de un millón de registros recopilados de animales.

Además, el sistema utiliza videos de referencia conocidos como “ground truth”, que permiten validar comportamientos reales para que la inteligencia artificial aprenda a reconocer patrones específicos.

Puede detectar emociones y necesidades

Según sus desarrolladores, el software no solo identifica necesidades básicas como hambre o ganas de jugar, sino también estados emocionales y señales de incomodidad.

Por ejemplo, la aplicación podría interpretar mensajes como:

“Déjame en paz”.

“No me gustas”.

“Estoy estresado”.

“Quiero atención”.

Esto permitiría que los dueños reaccionen de forma más adecuada y mejoren la convivencia con sus mascotas.

¿Por qué aseguran que tiene un 95% de precisión?

Los creadores explican que la alta precisión se debe a que la IA no depende únicamente de los sonidos, sino que combina múltiples elementos para interpretar correctamente el comportamiento animal.

El sistema mezcla:

Análisis de voz.

Lenguaje corporal.

Contexto del entorno.

Patrones de conducta previamente estudiados.

Además, PettiChat cuenta con respaldo de investigaciones veterinarias y etológicas, disciplinas especializadas en el comportamiento animal.

Respuestas en apenas segundos

Otra de las características más llamativas es la velocidad del sistema. Gracias a una arquitectura híbrida que combina procesamiento en la nube y en el propio dispositivo, la aplicación puede generar respuestas en aproximadamente 1,1 segundos.

Esto permite que la interacción sea prácticamente inmediata y que los dueños puedan entender rápidamente lo que ocurre con sus mascotas.

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Buscan mejorar el bienestar animal

Los desarrolladores aseguran que PettiChat no pretende ser solo una aplicación curiosa o de entretenimiento, sino una herramienta que ayude a fortalecer la relación entre humanos y animales.

Con esta tecnología, esperan facilitar una mejor comprensión de las necesidades físicas y emocionales de las mascotas, marcando lo que muchos consideran el inicio de una nueva era en la comunicación entre especies.