Trabajadores de la CCSS se manifiestan por atrasos en el pago de salarios

Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifiestan por atrasos en el pago de salarios, una situación que ha generado malestar entre los funcionarios que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos básicos.

La institución aseguró que está trabajando para solventar la situación y que los pagos se realizarán en los próximos días.

Los trabajadores exigen una solución pronta y denuncian que los atrasos en el pago de salarios son recurrentes y afectan la calidad de vida de los funcionarios.