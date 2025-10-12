Dos trabajadores de una finca ubicada en La Roxana de Pococí encontraron dos cuerpos calcinados y con varias heridas de arma de fuego en vía pública.

¿Qué dijeron los vecinos del lugar?

Según testigos, a eso de las 2:00 a.m., escucharon varios disparos y una motocicleta que huyó del lugar.

¿Autoridades se refirieron al hallazgo?

Cruz Roja

“A la llegada de nuestros recursos, valoramos que hay dos personas que se encuentran calcinadas, los mismos sin signos vitales”, comentó Carlos Novoa, de la Cruz Roja.

Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Según indica el OIJ, los cuerpos fueron levantados y remitidos Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.