Dos trabajadoras bananeras que laboran en un Guásimo, denunciaron jornadas laborales de más de 60 horas semanales.

Según refieres las féminas, ellas ingresan a trabajar 6 am y salen de 5:00 am a 5:30 am, sin pagos extras, no horas establecidas de lactancia.

Afirman que el Ministerio de Trabajo no les brindó respuesta ante su reclamo, y por ello, buscan asesorarse con una abogada.