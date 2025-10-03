Una escena de horror se vivió este lunes 29 de setiembre en el Centro Empresarial del Acero (CEA), ubicado en el barrio de Jabaquara, al sur de São Paulo, cuando un hombre de 48 años murió tras caer desde lo alto del edificio.

El trabajador se encontraba instalando una película para ventanas en la cúpula del inmueble, de 10 pisos de altura, cuando el vidrio sobre el que trabajaba se quebró repentinamente.

Aunque logró quedar sujeto a una cuerda de seguridad, permaneció colgando en el centro del edificio durante más de 20 minutos, a la vista de empleados de diferentes oficinas. Según testigos, la cuerda comenzó a ceder poco a poco hasta que finalmente se soltó, provocando la caída del hombre hasta la planta baja, donde perdió la vida de manera inmediata.

Testigos describen momentos de angustia

Uno de los testigos, el empleado bancario de apellidos Cadamuro Felipe, contó que primero escuchó el ruido del vidrio rompiéndose y luego vio al hombre suspendido en el aire.

“Se armó un alboroto enorme… La cuerda empezó a ceder. No quería ver el momento de la caída. Fue muy duro”, relató.

Autoridades investigan responsabilidad de la empresa

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP) indicó que el caso se registró como “muerte sospechosa” en la Comisaría 35 de Policía (Jabaquara), mientras se investiga si la empresa contratante incumplió las normas de seguridad laboral.

Por su parte, la compañía administradora del edificio, Barzel Properties, lamentó el fallecimiento y aseguró estar brindando apoyo a la familia de la víctima, además de colaborar con las autoridades para esclarecer el accidente.

Impacto en el edificio

Tras la caída, el edificio fue evacuado de emergencia y se pidió a los empleados salir por el sótano como medida preventiva.

El Centro Empresarial del Acero es un complejo de oficinas de 10 pisos que alberga a múltiples compañías en la zona sur de São Paulo.