Un accidente laboral en la ampliación de la Ruta 32 terminó en tragedia este miércoles, luego de que un trabajador falleciera tras ser atropellado por una vagoneta que iba en retroceso, a la altura de la radial hacia Siquirres.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se encontraba realizando labores propias de la construcción cuando la maquinaria pesada lo impactó y pasó por encima.

El hombre fue declarado sin vida en el sitio por cuerpos de emergencia que llegaron de inmediato a la escena.

Las autoridades mantienen el área bajo custodia mientras recaban evidencia y toman declaraciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.