Trabajador en bicicleta muere tras caerse y golpearse la cabeza

El fatal accidente ocurrió cerca de las 5:00 a.m. en la ruta interna que conecta las comunidades de Boston y Zen de Matina, cuando el trabajador, quien se dirigía a su empleo, perdió el dominio de su bicicleta y cayó al pavimento impactando violentamente su cabeza contra el asfalto.

Testigos señalaron que la víctima presentaba un golpe visible en el cráneo y quedó tendido en la vía junto al vehículo, mientras vecinos de la zona bananera alertaron a las autoridades sobre el suceso.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas de la caída.