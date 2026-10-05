Hombre lucha por su vida tras grave accidente mientras trabajaba

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Un trabajador adulto sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba en un tercer piso, en el sector de Santiago de San Rafael de Heredia.
La Cruz Roja Costarricense desplazó al lugar unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico para atender la emergencia.
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Los equipos de emergencia realizaron las labores necesarias para extraer al paciente del tercer piso y brindarle atención médica en el sitio.
El paciente fue estabilizado por personal paramédico y posteriormente trasladado en condición urgente a un centro médico para recibir atención especializada.
La emergencia fue atendida por los cuerpos de socorro.
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