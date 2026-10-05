Hombre lucha por su vida tras grave accidente mientras trabajaba

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un trabajador adulto sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba en un tercer piso, en el sector de Santiago de San Rafael de Heredia.

Rescatan y atienden al trabajador en el sitio

La Cruz Roja Costarricense desplazó al lugar unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico para atender la emergencia.

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Los equipos de emergencia realizaron las labores necesarias para extraer al paciente del tercer piso y brindarle atención médica en el sitio.

Traslado urgente al centro médico

El paciente fue estabilizado por personal paramédico y posteriormente trasladado en condición urgente a un centro médico para recibir atención especializada.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de socorro.

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