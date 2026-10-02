Tortillas y pupusas: recetas que mantienen viva la tradición

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Nada mejor que las comidas típicas, pues son las que guardan ese sabor criollo de cada región, y hoy las tortillas y las pupusas se convierten en las protagonistas de la cocina tradicional costarricense.

Tatiana Zúñiga, de La Palmeadita, explica de qué sabores se pueden hacer las tortillas, cómo se prepara la masa, cuántos tipos de quesos llevan y cómo logran el relleno, además de compartir la receta de las chorreadas.

Ana Rocío Gabriela Bermúdez de Wang, de Mami Gris Antojitos, detalla qué hace que una pupusa sea realmente tradicional, qué tipo de masa se utiliza, cuáles son los ingredientes del relleno clásico de queso, frijol y proteína, cómo se forma la pupusa sin que se escape el relleno, y qué secretos existen para que la masa no se quiebre ni se pegue, además de explicar qué es el curtido y por qué no puede faltar.