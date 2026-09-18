¿Torta italiana, queque de zanahoria o seco de arándanos? Opciones que conquistan

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

La torta italiana, el queque de zanahoria y el seco de arándanos son tres opciones que conquistan el paladar y que tienen su encanto para acompañar un buen café o té en cualquier momento del día.

Mauricio Rojas Granados y Fabiana Rojas Chávez presentan estas delicias, explicando que la torta italiana es elegante, cremosa y con un toque de chocolate y dulce de leche, mientras que el queque de zanahoria es una opción clásica, especiada y súper húmeda con frosting de queso crema.

Los especialistas detallan que el seco de arándanos es ideal para quien prefiere algo más ligero y frutal, con un toque ácido que balancea el dulce, y comparten los rellenos que dan ese sabor exquisito a las crepas y las frutas que agregan a las tartaletas.