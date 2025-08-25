Un gran susto vivieron las personas que se encontraban a un costado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría este domingo, luego de que un toro de entre 650 y 700 kilos trotó por varios kilómetros de la Ruta 1 e intentó embestir a transeúntes y vehículos.

El animal se desplazó desde la autopista Bernardo Soto hasta las inmediaciones del aeropuerto, un punto donde suelen reunirse decenas de personas a observar aterrizajes y despegues. El estrés por la presencia de carros y personas habría detonado la agresividad del toro.

Durante el recorrido, el animal golpeó vehículos y derribó motocicletas, además, generó temor entre quienes estaban en la zona. Incluso un motociclista estuvo a punto de ser embestido cuando se lo topó de frente en carretera.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y logró controlar al toro tras casi dos horas de trabajo, cuando este ingresó al área del CETAC (Centro de Control de Tránsito Aéreo), donde se ubican los radares del aeropuerto. Por fortuna, no se reportaron personas heridas ni el animal sufrió daños.

Los expertos afirman que estos casos son inusuales en zonas urbanas, aunque Bomberos atiende cada mes incidentes con ganado que logra escaparse de fincas.

Repase más información en el video adjunto.