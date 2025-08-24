Un gran susto se llevaron las personas que estaban a un costado del Aeropuerto Juan Santamaría este domingo. Un toro que trotaba por la zona trató de embestirlos.

Hay reportes del animal trotando en medio de la carretera que comunica Alajuela con San José.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos intentó detenerlo y llevarlo a un lugar seguro, pero el animal se mostraba agresivo.

A la llegada de la primera unidad extintora, se logra aislar en una zona específica, donde había una cerca, para evitar que saliera del lugar y causara más daños, se adiciona otra unidad extintora, se logra hacer una logística para lo que es la indetificación por medio de las señas que tenía el animal, por medio de los dueños, se coordina con ellos y se logra hacer llegar al lugar y en un trabajo en equipo se logra capturar al lugar”, dijo un funcionario de Bomberos.

El toro por golpea a los funcionarios.