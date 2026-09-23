Tormentas eléctricas marcarán la tarde de este jueves: Vea el pronóstico

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Las condiciones típicas de la época lluviosa continuarán este jueves en Costa Rica, debido al alto contenido de humedad y la inestabilidad atmosférica.

Durante las primeras horas del día se esperan condiciones entre poco y parcialmente nubladas en el territorio nacional.

Tarde tendrá aguaceros y tormentas eléctricas

Durante la tarde se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en el Valle Central, Pacífico Sur, centro y norte del Pacífico Norte y las montañas del Pacífico Central.

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También se esperan chubascos dispersos en las montañas de la Zona Norte y el Caribe.

Durante la noche, las lluvias y aguaceros se presentarán de forma localizada en las zonas costeras del Pacífico.