La onda tropical número 26 continúa generando condiciones lluviosas en Costa Rica, con pronósticos de tormentas eléctricas para este jueves en la mayoría del territorio nacional, según expertos en meteorología que advierten sobre posibles afectaciones en zonas vulnerables.

Estas condiciones, aunque recurrentes en la temporada, requieren precauciones adicionales debido a la intensidad de las descargas eléctricas y los acumulados de lluvia, lo que podría incrementar riesgos de inundaciones o deslizamientos en áreas montañosas.

La población debe mantenerse informada mediante canales oficiales para tomar medidas preventivas y evitar exponerse a condiciones climáticas extremas.