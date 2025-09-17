El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó recientemente la formación de una tormenta tropical en el Atlántico. Esto pone fin a un período de casi tres semanas sin sistemas reportados.

Pronóstico

Según el NHC, Gabrielle, el cual es su nombre, podría convertirse en huracán este próximo sábado.

“Los vientos derivados del satélite indican que los vientos máximos sostenidos están cerca de 75 km/h (45 mph) con ráfagas más fuertes. Se pronostica fuerza durante las próximas 48 horas“.

Posible recorrido durante los próximos días

Al parecer, su recorrido será hacia el noroeste y se espera que este sábado pueda convertirse en huracán.

No afectará Costa Rica.

Terminología en la imagen

S: Tormenta Tropical.

H: Huracán.