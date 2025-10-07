La tormenta tropical Jerry se formó en el Atlántico, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) no se espera que ingrese al mar Caribe ni que influya en el tiempo atmosférico de Costa Rica.

El meteorólogo Juan Pablo Naranjo explicó que el sistema se desplazará hacia el norte, rozando apenas las Antillas Menores, mientras que el país continuará experimentando los típicos aguaceros de la época.

Estos chubascos, que pueden ser intensos y estar acompañados de tormenta eléctrica, son generados por la Zona de Convergencia Intertropical, la cual aporta gran humedad a la región.