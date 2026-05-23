Torbellino genera estragos y deja a una mujer atrapada en vivienda

Un torbellino en el sector de Calle Valerio en Grecia ocasionó daños en diversas viviendas, así como la atención a tres mujeres, de las cuales una quedó atrapada dentro de una vivienda por la caída de un árbol.

Fotografía: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense se presentó en el sitio y le brindó atención a esta mujer de 36 años, pero se requirió de la utilización de equipo especializado para realizar la liberación.

Fotografía: Cruz Roja Costarricense

Las otras dos afectadas por una crisis de ansiedad tienen 7 y 63 años respectivamente.

No se requirió el traslado de ningún paciente a un centro médico y la Cruz Roja Costarricense coordinó con el Comité Municipal de Emergencias para la atención integral de la situación.