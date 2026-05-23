Torbellino genera estragos y deja a una mujer atrapada en vivienda

Cruz Roja se presentó en el lugar.

Un torbellino en el sector de Calle Valerio en Grecia ocasionó daños en diversas viviendas, así como la atención a tres mujeres, de las cuales una quedó atrapada dentro de una vivienda por la caída de un árbol.

Fotografía: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense se presentó en el sitio y le brindó atención a esta mujer de 36 años, pero se requirió de la utilización de equipo especializado para realizar la liberación.

Fotografía: Cruz Roja Costarricense

Las otras dos afectadas por una crisis de ansiedad tienen 7 y 63 años respectivamente.

No se requirió el traslado de ningún paciente a un centro médico y la Cruz Roja Costarricense coordinó con el Comité Municipal de Emergencias para la atención integral de la situación.