El país enfrenta una preocupante ola de robos bajo la modalidad de tacha de vehículos, ya que se contabilizan 2.763 delitos de este tipo en lo que va del año.

Esta cifra equivale a que cada dos horas tachan un carro, lo que ha encendido las alertas de las autoridades tras detectar la acción de un grupo delictivo que operaría en barrio Luján, San José.

Además, las estadísticas más recientes confirman que esta provincia encabeza la lista de casos a nivel nacional, evidenciando la urgencia de implementar medidas de seguridad más efectivas.