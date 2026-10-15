¡Tome nota! Las especias que puede agregar a su café

La nutricionista Valeria y Susan explican cómo combinar especias con el café para potenciar el enfoque y la memoria.

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Tomar café con especias antes de una tarea complicada potencia el enfoque y la memoria, combate la fatiga mental y mejora el rendimiento en la próxima taza.

Las nutricionistas Valeria y Susan explican qué beneficios nutricionales puede aportar el café cuando se combina con especias, cómo actúa la cafeína en el cerebro y de qué manera puede ayudar a mantener la concentración.

Las especialistas detallan qué especias se pueden combinar con el café, en qué momento se deben agregar y cómo se preparan.