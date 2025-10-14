La ausencia de almohadillas gruesas en las patas de conejos y cobayas los hace extremadamente vulnerables a lesiones en superficies duras. Esta condición puede derivar rápidamente en úlceras dolorosas que afectan su movilidad y bienestar general.



Superficies blandas y acolchadas son esenciales para distribuir la presión y evitar la formación de llagas. Además, el control del peso del animal es un factor determinante, ya que un exceso de kilos incrementa la carga sobre sus delicadas patas.



La inspección periódica de las patas permite detectar a tiempo cualquier enrojecimiento o herida incipiente. En caso de detectarse una úlcera, existen formas naturales de ayudar en su curación, siempre bajo supervisión.