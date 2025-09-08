El Ministerio de Economía, Industria y Comercio alerta sobre juguetes peligrosos tras determinar que el 74% de los artículos inspeccionados en 2024 incumplían las normas de etiquetado y seguridad establecidas, por lo que publica en su página web la lista de productos considerados riesgo para menores.

Los consumidores deben verificar que todo artículo cuente con garantía y cumpla con los estándares mínimos de calidad, especialmente durante la temporada del Día del Niño cuando aumentan las compras de estos productos.