Toman medidas contra sospechoso de amenazar de muerte al ministro de justicia

Un adolescente de 16 años fue enviado a un mes de detención por su presunta participación en las amenazas de muerte contra el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y su hermano Esteban Aguilar, exfiscal de cibercrimen, luego de que el funcionario presentara una denuncia formal ante el OIJ por los mensajes recibidos en Facebook.

El sospechoso, quien figura como uno de los tres implicados en las intimidaciones, debía cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico en una vivienda ubicada en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, pero fue detenido tras determinar que se encontraba en otro lugar.

El caso mantiene en alerta a las autoridades judiciales mientras continúan las investigaciones contra los otros dos sospechosos vinculados a este hecho.