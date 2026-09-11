Toman medidas contra estudiante que agredió a su compañera

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La estudiante del Colegio de Santa Ana que agredió a golpes a su compañera fue suspendida por diez días, según confirmaron las autoridades del centro educativo.

Este hecho ocurrió en el colegio de Santa Ana, donde la agresión fue registrada y posteriormente difundida, generando preocupación en la comunidad estudiantil.

Geovanny Soto, director regional de Educación de San José Oeste, indicó que se convocó a los padres de familia y estudiantes involucrados para determinar exactamente lo que ocurrió.

“Se está brindando todo el apoyo necesario para garantizar que, a la mayor brevedad, se esclarezcan los hechos ocurridos”, comentó.

Como medida disciplinaria, la estudiante agresora deberá cumplir la suspensión mientras las autoridades evalúan el caso.