Toman medidas contra el líder de sicarios alias “Cara de Malo”

El juzgado penal decretó seis meses de prisión preventiva contra el peligroso líder criminal conocido como “Cara de Malo” y los integrantes de su banda de sicarios, por su presunta participación en homicidios calificados.

Este sujeto, de apellido Solano y 35 años, es señalado por las autoridades como el cabecilla del brazo armado de la organización Coco Guásimo, estructura criminal que opera en la zona.

La medida cautelar se dictó en el marco de la investigación por el asesinato ocurrido en One Simón, donde el imputado habría tenido participación directa.