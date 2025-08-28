Por primera vez en la historia de unas elecciones nacionales, los partidos deberán decirles a los votantes si utilizaron inteligencia artificial (IA) en sus planes de gobierno.

La reforma al Reglamento de Inscripción de Partidos Políticos, obliga a las agrupaciones para 2026 a rendir cuentas y a distinguir qué contenidos salieron de la IA y cuáles elaboró el partido de forma autónoma.

¿Qué cambia y para qué?

El Tribunal Supremo de Elecciones publicó en La Gaceta reformas al reglamento donde pide indicar si los partidos usaron IA en sus planes de gobierno. Según se explicó, la medida busca dar transparencia y que el elector tenga claro que las características de un plan, comparado con otro, pueden variar si se usó este recurso.

Qué dicen los expertos

Expertos consultados señalan que la IA puede tener un doble propósito.

“lo que demuestra es que mejor quede la IA y no el partido”. Si se usa como apoyo para buscar referencias, estudios e índices, y se referencian las fuentes, “no le veo mayor dificultad”.

Contexto: uso de IA y contenidos falsos

Desde 2022 y hasta la fecha, circularon en redes videos que simulan a figuras públicas hablando. Un experto apuntó que antes los “fakes” se notaban más; hoy se imita la voz con un nivel de fidelidad muy alto.

Si un partido usa estas técnicas para sustituir el aporte del talento, o para disimular, fingir, distorsionar y generar desinformación, eso afecta al partido, y la percepción de las personas de cara a la elección.

¿Cómo se controlará?

En colegios y universidades pocas herramientas determinan con certeza si un texto lo generó una IA. Existen software y tecnologías, pero no siempre son de acceso público. Para una persona que lee un plan de gobierno, verificar si lo hizo una IA o lo escribieron personas resulta complicado.

Esto será tema de campaña y podría provocar señalamientos entre comandos.

Lo que dijeron partidos consultados

Partido Acción Ciudadana (PAC): tiene un mandato interno que impide usar IA en la elaboración de planes de gobierno.

tiene un que usar IA en la elaboración de planes de gobierno. Frente Amplio: prefiere mesas temáticas con distintos sectores y prescinde de esta herramienta.

En última instancia, el TSE determinará si las agrupaciones cumplieron lo anunciado.

Lo que viene

El país entra en pre-campaña. Los partidos apenas construyen sus planes de gobierno. En los próximos meses se sabrá cuánto recurrieron a estas nuevas tecnologías para elaborar sus propuestas sobre lo que requiere Costa Rica.

Más información en el video adjunto.