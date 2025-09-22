El actor británico, Tom Holland, fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day en los Leavesden Studios, ubicados en Watford, Reino Unido.

Conmoción cerebral leve tras caída

Según informes oficiales, Holland sufrió una caída mientras realizaba una maniobra en una escena de acción, golpeándose la cabeza y siendo diagnosticado con una conmoción cerebral leve.

Rodaje suspendido temporalmente

La producción de la película, que cuenta con un presupuesto estimado de 102 mil millones de colones, se suspendió temporalmente como medida de precaución. Fuentes cercanas a la producción aseguraron que el actor se encuentra fuera de peligro y que el rodaje podría reanudarse en los próximos días, dependiendo de su evolución.

Familia y apoyo cercano

El padre de Holland, Dominic Holland, confirmó que su hijo estará fuera de la filmación “por un tiempo”. El actor, de 29 años, había asistido previamente a una cena benéfica en Mayfair con su prometida, Zendaya, pero tuvo que retirarse temprano debido a sentirse mal tras la caída.

Riesgos de escenas de acción

Este incidente ha generado preocupación entre los fans y ha puesto en evidencia los riesgos asociados a las intensas escenas de acción en las producciones cinematográficas. Se espera que la producción de Spider-Man: Brand New Day continúe con medidas de seguridad reforzadas para garantizar el bienestar de todo el equipo.