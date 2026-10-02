¡Todos a cantar! La Voz del Más Allá estrena su karaoke

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El karaoke del Más Allá y también del Más Acá llega para que el público se entusiasme cantando, en una dinámica que acompaña el estreno de La Voz del Más Allá todos los sábados a las 8 de la noche por Canal 6.

Lorna Murillo y Alejandro Gonzalo participan en el juego, mientras el imitador Edson Picado aporta sus criterios como jurado, y juntos interpretan canciones al azar que incluyen temas como “Querida Socia”, “De Contrabando” y “Por Qué No Le Calas” de Jenni Rivera, “Secreto de Amor” de Joan Sebastian, “Nunca Es Suficiente” de Ángeles Azules y “Vivir Así Es Morir de Amor” de Camilo.

La dinámica invita al público a opinar en redes sociales y a disfrutar de una experiencia musical que celebra el talento y la diversión.