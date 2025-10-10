Una prueba de fuego para La Sele en su visita a Honduras. El equipo se juega la vida en la eliminatoria del Mundial.
Siga aquí los detalles minuto a minuto, y no se pierda ninguna de las incidencias del partido entre Honduras y Costa Rica.
-
La Alineación
¡Oficial! Así alínea La Sele para su partido contra Honduras
-
Un nuevo '10' en La Sele
¡Nuevo ‘10’ en La Sele! Conozca quién usará la camiseta ante Honduras
-
Se entonan los himnos
Con fervor, los seleccionados nacionales de ambos equipos entonan los himnos nacionales en este momento. El juego inicia en cinco minutos.
-
Inicia el juego
Ya comenzó el duelo, una verdadera final se juega entre Honduras y Costa Rica.
-
¿Y el juego?
Un ida y vuelta de pelotazos. Ningún equipo juega bien, pero Costa Rica intenta poner la pelota al piso. Los duelos aéreos entre Benguché y Waston lo más llamativo.
-
Aarón Murillo
Muy buen arranque de juego para Aarón Murillo, acumula recuperaciones, transiciones y una falta importante a su favor tras un control largo.
-
Llueven vasos
Costa Rica consigue un tiro libre peligroso del lado de Francisco Calvo, la afición se molesta y lanza vasos de refresco y cerveza a la cancha.
-
Galo se pierde el partido contra Nicaragua
Amarilla para Orlando Galo. El mediocampista nacional deja el brazo en alto, impacta al rival y se gana la primera amarilla para los ticos. La tarjeta lo obliga a perderse el duelo ante Nicaragua por acumulación.
-
Muy cerca Honduras
Luis Palma filtra un balón aéreo peligrosísimo. Romell Quioto recibe e intenta quitarse a Navas pero pierde ángulo para el remate y la manda por un costado.
-
¡Otra amarilla! Manfred Ugalde
Otra vez la misma fórmula. El brazo en alto, un forcejeo y una amarilla para un seleccionado nacional. Manfred Ugalde es el protagonista.
-
Termina el primer tiempo
Un mal juego ofensivo, definitivamente. Costa Rica no genera y tampoco se asocia en campo rival. Quien sí genera un poco es Honduras de la mano de Luis Palma, pero ninguno de los dos equipos generó peligro real de cara al arco rival.
No hubo claridad en el balón parado, no hubo peligro real con pelota dominada. Costa Rica deberá cambiar para encontrar el gol.
-
Doble cambio en La Sele
Dos variantes para La Sele de cara a la segunda mitad.
Salen: Jeyland Mitchell y Manfred Ugalde
Entran: Carlos Mora y Haxzel Quirós