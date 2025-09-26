Costa Rica se prepara para recibir al artista más taquillero de la música regional mexicana. Julión Álvarez y su Norteño Banda llegarán al Estadio Nacional el próximo sábado 22 de noviembre en un espectáculo que promete reunir a miles de fanáticos.

El concierto está programado para iniciar a las 7:00 p.m., bajo la producción de Arceyut Producciones, y será la oportunidad para que el público costarricense disfrute en vivo de los grandes éxitos del cantante.

Esta es la segunda presentación que tendrá el intérprete de temas como Regalo de Dios, Lo Tienes Todo o Tu Perfume, este año en el país, ya que, el pasado mes de enero, Álvarez se presentó en las fiestas típicas de Santa Cruz de Guanacaste, en lo que fue su primer espectáculo en Centroamérica.

Las entradas ya están disponibles a través de smartticket.net, por lo que los seguidores pueden asegurar desde ya su lugar en una de las noches más esperadas del año.