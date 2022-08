Hace unos días Eugenio Derbez sufrió un fuerte accidente que ahora lo mantiene hospitalizado. De acuerdo con el comunicado de su esposa Alessandra Rosado, el actor no está en un estado grave, sin embargo, sí enfrentó una operación complicada.

Pese a que en el comunicado se menciona un accidente, este no fue automovilístico, sino queEugenio se destruyó una parte del cuerpo. Tampoco fue haciendo algún deporte, sino más bien jugando un videojuego de realidad virtual.

Según el medio Chisme No Like, la familia no quiso entrar en detalles, pero la realidad es que Eugenio tiene el hombro fracturado en varios pedazos ypor esa razón, Alessandra expresó que sería un largo proceso de rehabilitación.

Supuestamente su hombro está tan mal que diversos socios y amigos del creador de La Familia Peluche se encuentran sumamente preocupados por la fractura, aunque él no está grave de salud.

Luego de su operación, Derbez tendrá que estar enfocado en su recuperación, lo que pausará algunos de sus proyectos y lo mantendrá alejado de los medios de comunicación.

“En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, compartió la vocalista de Sentidos Opuestos.

De acuerdo con palabras de Javier Ceriani, los socios de Eugenio Derbez se encuentran molestos por la situación; es decir, tener que cancelar los proyectos que estaban en curso, quizá por un periodo indefinido.

Por otro lado, varios famosos se pronunciaron ante el accidente del actor y le enviaron mensajes de apoyo por su pronta operación, tal fue el caso deRegina Blandón, Galilea Montijo y Eduardo España.

La neta me puso muy inquieto la noticia del accidente de @EugenioDerbez Se me movieron los años desde 1993 cuando nos conocimos. Mucha incertidumbre, no sabemos qué pasó, pero de corazón deseo que pronto estés muy bien, querido comedianteeee. 😂🤗😀🙏🙏🙏🙏 — Eduardo España (@laloespana) August 30, 2022

Regina Blandón, actriz que trabajó como Vivi en La Familia Peluche escribió “Acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”.

Por su parte, la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta se sumó a los mensajes y dijo: “Bendiciones para Eugenio y toda la familia hermosa. Los amamos y deseamos salgan adelante pronto”.

Otros artistas también se sumaron a los mensajes de apoyo, tal fue el caso de Raúl Araiza, Angelique Boyer, Omar Chaparro, Alex Montiel, Martha Debayle, Juan Pa Zurita, Diego Boneta y Sandra Echeverría.

En cuanto a los hijos de Eugenio Derbez, ninguno se ha pronunciado en redes sociales hablando del tema de su padre, aunque por el comunicado que dio Alessandra se puede deducir que están al pendiente de él.

“Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando”, dijo.

De igual forma, en el mismo comunicado la cantante pidió que tanto los medios como los fans atendieran sus declaraciones, siendo ella la única fuente para informar sobre el estado de salud de su esposo.

Cabe señalar que Alessandra agradeció a los fans por todo el apoyo y aseguró que Eugenio iba a salir adelante. “Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”.

Por su parte, los seguidores del actor también externaron varios mensajes de apoyo en la publicación de la cantante.

“Todo estará bien Ale, lo primordial es su salud. Dios esté con ustedes. Que se recupere bien”; “Arriba Eugenio vamos que salimos de esta con el favor de Dios”; “Que se recupere pronto. Mucho ánimo Ale”, expresaron usuarios.