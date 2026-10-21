Todo lo que debe saber para cuidar su salud bucodental 

Karem Garita explica la importancia de la limpieza interdental para una boca saludable.

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El lavado de dientes es fundamental después de cada comida, pero a pesar de que se los lave, aún pueden quedar ciertas bacterias en zonas de la boca que son más difíciles de limpiar.

Karem Garita explica por qué hay zonas de la boca que son más difíciles de limpiar y qué pasa cuando las bacterias permanecen entre los dientes.

La especialista detalla qué características debería tener una crema dental para ayudar a limpiar esas zonas y cuáles son los problemas bucales más comunes que pueden aparecer por una higiene inadecuada.