Iniciar una construcción sin los permisos municipales correspondientes es una infracción que puede tener serias consecuencias legales y económicas. Las municipalidades tienen la facultad de clausurar las obras e imponer multas considerables a los infractores.

El proceso para construir de manera legal implica obtener permisos de construcción, licencias y la revisión de planos por parte de las autoridades locales y el Colegio Federado de Ingenieros. Los requisitos pueden variar significativamente de una municipalidad a otra.

Ante una clausura, el propietario debe regularizar su situación, lo que incluye pagar las multas y presentar la documentación pendiente. La recomendación principal es siempre realizar los trámites con anticipación para evitar contratiempos y garantizar que el proyecto cumpla con la normativa.