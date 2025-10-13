Por medio de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Aprendizaje compartió información de un curso sobre IA.

¿Cómo se llama?

Se llama “Introducción a la IA Moderna”.

¿De quién es?

De la Cisco Networking Academy.

“Del 15 de setiembre al 23 de noviembre podés llevar cursos gratuitos de autoaprendizaje en temas como ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, hardware y más”, comentó el INA.

¿Qué hacer para incribirse a este o a los demás cursos?

Ingresar al sitio web de Cisco, crear un usuario y contraseña, aceptar a los términos y condiciones y acceder al curso de su gusto. Los contenidos pueden ser llevados al ritmo que usted desee.

Para más información, ingresar a la publicación del INA.