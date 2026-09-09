¿Toda la grasa corporal representa el mismo riesgo para la salud? Doctora explica el tema

La grasa corporal se acumula en diferentes zonas del cuerpo debido a causas genéticas, hormonales y de estilo de vida, pero no toda la grasa representa el mismo riesgo para la salud.

La Dra. Ana Gabriela Castro explica que la grasa localizada libera sustancias inflamatorias y ácidos grasos en la circulación, y que la grasa visceral se diferencia de la subcutánea por su capacidad de adherirse a las arterias y volverlas más rígidas.

La especialista detalla que el exceso de grasa favorece la retención de colesterol LDL en los vasos sanguíneos, lo que puede llevar a infartos o derrames cerebrales, y que la distribución de la grasa cambia con la edad, especialmente en mujeres por la disminución de estrógenos.