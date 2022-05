Es uno de los besos más famosos de la historia del cine. Pero Tobey Maguire reveló que su icónica sesión de besos al revés con Kirsten Dunst fue en realidad una experiencia bastante incómoda.

En el vigésimo aniversario de la película original de Spider-Man, el actor de 46 años habló sobre la experiencia de filmar suspendido.

En la película, el personaje de Tobey, Peter Parker, está completamente disfrazado de superhéroe y está colgado boca abajo cuando el personaje de Kristen, Mary Jane Watson, lo besa después de que él la salva de ser atacada en un callejón lluvioso en la ciudad de Nueva York.

El actor reveló que fue una escena de beso bastante difícil de filmar: “La lluvia me caía por la nariz… y luego Kirsten me quita la máscara hasta [mi nariz] y está bloqueando el paso del aire allí, así que no podía respirar. Y luego me está besando, bloqueando el paso del aire allí, por lo que no hay otro lugar para respirar”.

Tobey agregó que estaba “prácticamente asfixiado” mientras filmaba el beso y se vio obligado a tomar respiraciones rápidas y cortas por un lado de la boca para lograrlo.

Explicó: ‘Fue realmente difícil, en realidad. Fue realmente desafiante. Ellos gritaban corten, y yo estaba [jadeando por aire], totalmente sin aliento. Fue una tortura. Te hace darte cuenta de lo importante que es el oxígeno’.

Maguire y Kirsten, que ahora tienen 40 años, protagonizaron otras dos películas de Spider-Man en 2004 y 2007, todas ellas éxitos de taquilla.

Tobey volvió a su famoso papel junto a Andrew Garfield y el actual Spider-Man, Tom Holland, en el éxito de taquilla del año pasado Spider-Man: No Way Home.