La violencia volvió a sacudir a Guanacaste la noche de este viernes, luego de que se registrara un tiroteo frente a un bar en la comunidad de Paraíso de Santa Cruz, que dejó como saldo a un hombre fallecido.

Según confirmaron las autoridades preliminarmente, el hecho ocurrió en plena vía pública, generando alarma entre los vecinos de la zona. De inmediato, unidades de la Fuerza Pública se presentaron al lugar para resguardar la escena y colaborar con la investigación.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora trabaja para determinar las circunstancias que rodearon este nuevo homicidio.

Este suceso se suma a la preocupante ola de violencia que atraviesa Costa Rica. De acuerdo con cifras oficiales del OIJ, hasta la fecha el país contabiliza 661 asesinatos en lo que va del año, lo que representa dos casos más que el mismo periodo del año anterior.