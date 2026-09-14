Tiroteo deja dos muertos y tres heridos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un tiroteo registrado la noche de este domingo en Barrio Quinto, Limón, dejó dos personas fallecidas y tres heridas.

¿Qué ocurrió?

El hecho se reportó alrededor de las 10:30 p. m., cuando sujetos que viajaban en motocicleta aparentemente dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en las afueras de un establecimiento comercial y frente a varias viviendas.

Los atacantes habrían utilizado armas de grueso calibre y dispararon de manera indiscriminada contra las víctimas.

Dos personas murieron en el sitio

La Cruz Roja Costarricense confirmó que dos de las víctimas se declararon sin vida en el lugar.

Las otras tres personas fueron trasladadas en vehículos particulares hasta el Hospital Tony Fazio, donde permanecen bajo atención médica.

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Investigan posible ajuste de cuentas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja el caso, de manera preliminar, como un posible ajuste de cuentas debido a la forma en que ocurrió el ataque.

De momento, las autoridades no han determinado si las personas fallecidas eran el objetivo de los gatilleros o si se trataría de víctimas colaterales.

La Fuerza Pública estableció custodia en el centro médico ante el temor de que los responsables intentaran ingresar para atacar nuevamente a los heridos.