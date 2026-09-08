Un tiroteo en las afueras de un centro comercial dejó dos fallecidos y dos heridos la madrugada de este 8 de setiembre en el sector de Nosara, Guanacaste.

Suceso se reportó al sistema de emergencias del 9-1-1. Hecho ocurrió en las afueras de un hotel.

¿Cómo se dio el asesinato en las afueras de centro comercial?

Lo que se maneja hasta el momento es que al lugar llegan cuatro personas en dos motocicletas y empiezan a disparar contra un grupo que se encontraba en las afueras del centro comercial.

En el sitio fallecen dos de las personas, al recibir múltiples impactos de bala y los otras víctimas se les trasladó al hospital de Nicoya.

Estado de salud de los heridos

Como actualización, uno de los heridos, que se encuentra en condición crítica, fue trasladado hacia el hospital de Liberia.

Fuerte custodia en el hospital de Nicoya

Hay un amplio operativo en el hospital de Nicoya, debido a que hay información confidencial que indica que los gatilleros pretendían ingresar a las instalaciones y acabar con la vida de los sobrevivientes.

Información en desarrollo.

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